ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

İnsanların hissetmediği depremi inekler hissetti

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen 2.9 büyüklüğündeki deprem insanlar tarafından hissedilmezken, bir ahırdaki ineklerin sarsıntı anında verdiği tepki güvenlik kamerasına yansıdı.

