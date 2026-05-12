30 yıllık tesis hakkı gasbedilmek mi isteniyor?

Trabzonspor’un sporcu giderlerini karşılamak ve kulübü ekonomik olarak düzlüğe çıkarmak amacıyla planladığı Kartal tesis projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) açtığı davayla durdurulma noktasına geldi. Başkan Erdoğan’ın İBB Başkanlığı döneminde kulübe tahsis edilen yaklaşık 12 bin 500 metrekarelik alan için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan gerekli izinler alınsa da, İBB yönetimi "trafik yoğunluğu" bahanesiyle projeyi yargıya taşıdı. Bordo-mavili camia, projenin önündeki bu engellemeye sert tepki gösteriyor.