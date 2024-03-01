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Somali Dışişleri Bakanı Ali Muhammed Ömer A Haber'de: Erdoğan'ın ziyareti dönüm noktası oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.03.2024 15:13
3 gün boyunca diplomasinin kalbi Türkiye’de atacak. Forumun ana başlığı krizler döneminde diplomasi olacak. Somali Dışişleri Bakanı Ali Muhammed Ömer, A Haber muhabiri Murat Sekban'ın sorularını yanıtladı.

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