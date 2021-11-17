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SOLOTÜRK KKTC semalarında! Hayran bırakan anlar

İHA
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Giriş: 17.11.2021 18:09
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti semalarında gerçekleştirdiği gösteri uçuşuna ilişkin görüntüleri yayınladı.

Türk Hava Kuvvetleri gösteri ekibi SOLOTÜRK, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında KKTC semalarında gösteri uçuşu yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı uçuş görüntülerini, "Gökyüzünün çelik kanatları Girne semalarında. SOLOTÜRK gösteri ekibimizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirdiği gösteri uçuşundan görüntüler" ifadeleriyle paylaştı.

Görüntülerde, pilotun Kıbrıs halkını selamlaması ve tepede bulunan Kıbrıs ve Türk bayrağı ile "Ne mutlu Türküm diyene" yazısı dikkat çekti.

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