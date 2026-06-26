Sokak çeteleri çökertiliyor: 841 gözaltı kararı

Türkiye güne, suç örgütlerine ve sokak çetelerine yönelik gerçekleştirilen dev bir operasyon haberiyle uyandı. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı koordinesinde şafak vakti düğmeye basıldı. Yeni nesil suç örgütlerini ve şehir eşkıyalarını hedef alan operasyon kapsamında, 30’dan fazla başsavcılığın yürüttüğü 44 ayrı soruşturma ile tam 841 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. A Haber muhabiri Kadir Mercan, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak başlatılan bu tarihi operasyonun tüm detaylarını yerinden aktardı.