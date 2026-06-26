18 milyon öğrenci için tatil zili çaldı! Okullarda karne heyecanı: Yaz tatili resmen başladı

Milyonlarca öğrencinin yıl boyunca büyük bir emek vererek beklediği karne günü geldi çattı. Bir eğitim-öğretim yılının daha sonuna gelinirken, Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak 2,5 aylık yaz tatiline merhaba diyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren okullarda büyük bir coşku yaşanırken, A Haber muhabiri Meral Dağlılar karne dağıtım saatlerinden yeni dönem takvimine kadar tüm detayları canlı yayında aktardı.