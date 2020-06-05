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Sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesiyle ilgili Uzman doktor Meltem Özen’den A Haber’e özel açıklamalar

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Giriş: 05.06.2020 13:21
Güncelleme:05.06.2020 13:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Başkan Erdoğan, "Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı. Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım" ifadelerini kullandı. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Meltem Özen konuyla ilgili A Haber canlı yayınına bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu.

Uzman doktor Meltem Özen, "Bu hafta sonu yasak olmasını beklemiyordum doğrusu çünkü artık normal hayata geçiş yaptık. Her şey açılmışken hafta sonu sokağa çıkma yasağının olması çok anlamlı olmuyordu. Dolayısıyla ben böyle bir kararı bekliyordum. " ifadelerini kullandı.

"10 GÜN SONRA…"

Meltem Özen, "Bu bir haftayı gelecek 10 gün sonrasında (14-15 Haziran) bir değerlendirmemiz gerekiyor. Sosyal hayatın açılması ne şekilde yansıyacak rakamlara bunu göreceğiz. Rakamları bu seviyelerde tutmayı başarıp aşağı düşürebilirsek artık daha rahat davranabiliriz." dedi.

"65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN YAZLIK ERKEN"

Özen, "Yazlık yerlerde vaka sayıları azdı. İstanbul gibi vakaların çok yoğun olduğu yerlerden vakaların gitmesiyle bir sıkıntı doğabilir. Yazlık yerlerdeki hastane kapasiteleri kısıtlı. Bunlar önem arz ediyor özellik 65 yaş üstünün şu anda yazlıklara götürülmesi bir risk teşkil ediyor. Bunların götürülmesi için de 15 Haziran'ı beklemekte fayda var." diye konuştu.

Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz sokağa çıkma kısıtlamasının iptalini değerlendirdi |Video SON DAKİKA: BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. MUSTAFA HASÖKSÜZ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ İPTALİNİ DEĞERLENDİRDİ |VİDEO

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