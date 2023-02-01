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SMA tedavisinde yeni ilaca onay

A Haber
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Giriş: 01.02.2023 09:24
Bilim Kurulu toplantısınndan SMA tedavisinde yeni bir ilaca onay çıktı.  A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş detayları aktardı.
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