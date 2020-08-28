30 Ağustos Zafer Bayramı programı netleşti ancak özellikle sosyal medyada ve muhalefet tarafında ise bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramının kutlanmayacağına yönelik iddialar yüksek sesle iddialar dile getiriliyordu. “30 Ağustos kutlamaları yasaklandı” haberleri neyi amaçlıyor? AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve MHP Grup Bakanvekili Erkan Akçay, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundular.

30 Ağustos Zafer Bayramı programı netleşti ancak özellikle sosyal medyada ve muhalefet tarafında ise bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramının kutlanmayacağına yönelik iddialar yüksek sesle iddialar dile getiriliyordu. "30 Ağustos kutlamaları yasaklandı" haberleri neyi amaçlıyor? AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve MHP Grup Bakanvekili Erkan Akçay, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundular.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Başta CHP ve onun gizli açık ittifakları tarafından kutlanmayacağı yönünde beyanlarda bulunulmasının nedenine inmek lazım." İfadelerini kullandı.



MHP Grup Bakanvekili Erkan Akçay ise "Kılıçdaroğlu yalanlarıyla toplumu kutuplaştırmak istiyor." İfadelerini kullandı.