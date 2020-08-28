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Siyasette 30 Ağustos tartışması! A Haber'de flaş sözler: Kılıçdaroğlu yalanlarıyla toplumu kutuplaştırmak istiyor

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Giriş: 28.08.2020 13:11
Güncelleme:28.08.2020 14:18
30 Ağustos Zafer Bayramı programı netleşti ancak özellikle sosyal medyada ve muhalefet tarafında ise bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramının kutlanmayacağına yönelik iddialar yüksek sesle iddialar dile getiriliyordu. “30 Ağustos kutlamaları yasaklandı” haberleri neyi amaçlıyor? AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve MHP Grup Bakanvekili Erkan Akçay, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundular.

30 Ağustos Zafer Bayramı programı netleşti ancak özellikle sosyal medyada ve muhalefet tarafında ise bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramının kutlanmayacağına yönelik iddialar yüksek sesle iddialar dile getiriliyordu. "30 Ağustos kutlamaları yasaklandı" haberleri neyi amaçlıyor? AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve MHP Grup Bakanvekili Erkan Akçay, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundular.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Başta CHP ve onun gizli açık ittifakları tarafından kutlanmayacağı yönünde beyanlarda bulunulmasının nedenine inmek lazım." İfadelerini kullandı.

MHP Grup Bakanvekili Erkan Akçay ise "Kılıçdaroğlu yalanlarıyla toplumu kutuplaştırmak istiyor." İfadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları planlara uygun şekilde yapılacak İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI PLANLARA UYGUN ŞEKİLDE YAPILACAK

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