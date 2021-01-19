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Siyasetçilere yapılan saldırılarla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu’ndan açıklama

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Giriş: 19.01.2021 23:01
Güncelleme:19.01.2021 23:28
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan AK Parti Grup Başkanvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu, son günlerde siyasetçilere yapılan saldırılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve son günlerde siyasetçilere yönelik saldırıları AK Parti Grup Başkanvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu A Haber'de değerlendirdi.

Siyasette hiçbir şekilde şiddete, teröre yer verilmemesi gerektiği hepimizin ortak paydasıdır. Bu konuda asla hiçbir siyasetçiye şiddet gösterilmemesi temel ilke olmak durumundadır. O manada da zaten gerekli tepkiler ortaya konmuştur. Bütün siyasi parti liderleri de buna dönük mesajları vermiştir. Bununla beraber olayın nasıl teşekkül ettiği ve neleri amaçladığıyla ilgili önümüzdeki süreçlerde çok daha belirginleşeceği muhakkaktır.

''CEZALARINI ÇEKECEKLER''

Hakikaten Cumhur İttifakı'nın dağıtılmasına yönelik çok çeşitli enstrümanlar kullanılmak suretiyle gerçekten Türkiye'nin ufkunu açan, Türkiye'nin güçlü ve büyük Türkiye olarak şampiyonlar liginde, dünya devletler ailesinde hak ettiği yeri bulmaya, almaya dönük Türkiye'nin iradesini, birlikteliğini kırmaya dönük birtakım algı operasyonları yapıldığı da geçtiğimiz dönemleri yakından takip eden kamuoyu takdir edecektir. Hukuk işlemiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir demokratik hukuk devletidir ve ilgili olay üzerine cumhuriyet savcılığı gerekliği soruşturmayı başlatmış ve bununla ilgili emniyet güçleri olaya dahil olan insanları yakalayıp, gerekli ifadelerini almak suretiyle tarafsız ve bağımsız yargının önüne çıkararak olayın ne olup olmadığıyla ilgili hakikati ortaya çıkartacak ve mutlaka yapmış olduğu fiillerin cezasını da bu ilgili kişiler çekecektir.

NE OLMUŞTU?

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıya uğramıştı.

Son dakika: Selçuk Özdağa saldırıdan dolayı iki kişi tutuklandı SON DAKİKA: SELÇUK ÖZDAĞ'A SALDIRIDAN DOLAYI İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı GELECEK PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SELÇUK ÖZDAĞ'A SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Siyasetçilere yapılan saldırılarla ilgili açıklama
Siyasetçilere yapılan saldırılarla ilgili açıklama
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