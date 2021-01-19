Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı

"ÇENEME YUMRUK ATTI"

Şüpheli A.G. de G.T. ile iş aradıkları sırada sokakta Selçuk Özdağ ile karşılaştıklarını savundu. Özdağ'a, "Siz daha önce milletvekilliği yapmış, milletimizin vergilerinden maaş almış bir insansınız. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında, 'Fetullah Hocaefendiye küfür etmek Allah'ın gücüne gider' ifadesi ve PKK hakkında olumlu ifadeleriniz hangi milli vicdana, hangi vatanseverliğe sığar?" diye sorduğunu, Özdağ'ın da "Vatanseverliği sizden mi öğreneceğim?" diyerek kendilerine hakaret edip saldırdığını savunan A.G, şu iddialarda bulundu:

"Özdağ, çeneme yumruk attı. Yanımda bulunan G.T. bizi ayırmak istedi. Ona da yumruk attı. Aramızda arbede çıktı, biz de kendimizi savunduk. Arbede sırasında Selçuk Özdağ yere düşerek bahçe korkuluğuna kafasını vurdu. Yerden kalkarken şoförü ya da koruması olan kişiye 'Bayram vur şu ..." diye bağırdı. Bu şahıs elini belinde doğru götürünce onu tutarak orada bulunan bir aracın üzerine doğru itekledim. Bize ateş edeceklerini düşündüğümüzden olay yerinden uzaklaştık."

ÖZDAĞ'IN BEYANI: BANA SİLAH DOĞRULTTUKLARINI GÖRDÜM

Selçuk Özdağ ise ifadesinde 15 Ocak günü öğle saatlerinde Cevizlidere Mahallesi'ndeki evinden cuma namazı için çıktığını söyledi.

Kapının önünde genç birini gördüğünü dile getiren Özdağ, şunları kaydetti:

"Sağ tarafta bulunan aracıma doğru yöneldiğim esnada iki şahıs bir anda sopalarla bacaklarıma vurmaya başladılar. Ben döndüm ve şahıslara bağırmaya başladım. O esnada kafama darbe aldım. Bu şahıslara bağırırken eşkalini tam hatırlamadığım bir şahsın, iki araç arasından bana silah doğrulttuğunu gördüm. Apartmanın köşesine kadar iki şahısla boğuşmaya devam ettim. O esnada aracımın şoförü de araçta beni bekliyordu. Ondan üzerime kayıtlı silahımı getirmesini istedim. Ancak şoförüm beni duymadığı için silahı getiremedi. Beni darbeden şahıslar bir anda kaçmaya başladılar. İki şahıs beni darbederken, biri de şoförümün araçtan inmesini engellemiş."