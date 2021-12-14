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Sivil polisin aracının altına konulan bomba nasıl hazırlandı? İşte o bomba düzeneği

A Haber
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Giriş: 14.12.2021 16:43
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt programında görevli sivil polisin aracının altına konulan bomba imha edilmişti. A Haber o bomba düzeneğine ulaştı. Mıknatıslı bir EYP kullanılan düzenekteki patlayıcı Suriye'den getirildi. Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
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