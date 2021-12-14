14 Aralık 2021, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Sivil polisin aracının altına konulan bomba nasıl hazırlandı? İşte o bomba düzeneği
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt programında görevli sivil polisin aracının altına konulan bomba imha edilmişti. A Haber o bomba düzeneğine ulaştı. Mıknatıslı bir EYP kullanılan düzenekteki patlayıcı Suriye'den getirildi. Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.