04 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Sisi ziyareti neden önemli?

Sisi ziyareti neden önemli?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.09.2024 16:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'a yaptığı ziyaretin ardından, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de Ankara'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan ile Sisi aynı araçla havalimanından ayrılarak Külliye'ye geçti. Külliye'de Sisi için resmi tören yapıldı. Sisi, Türkiye ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunurken "Ziyaretim yeni bir dostluk başlatma iradesini yansıtıyor." dedi. Başkan Erdoğan ile Sisi'nin Külliye'de yapacağı görüşme başlarken, masada Türkiye-Mısır ilişkileri ve Gazze'nin olduğu öğrenildi.
Sisi ziyareti neden önemli?
Sisi ziyareti neden önemli?
HÜRJET Mısır’da gösteri uçuşu yaptı
HÜRJET Mısır'da gösteri uçuşu yaptı
Kayıp Narin için mezarlıkta özel arama!
Kayıp Narin için mezarlıkta özel arama!
Vaniköy’deki kaçak villa yıkımında gerginlik
Vaniköy'deki kaçak villa yıkımında gerginlik
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye’de!
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'de!
’’Ziyaretim yeni bir dostluk başlatma iradesini taşıyor’’
''Ziyaretim yeni bir dostluk başlatma iradesini taşıyor''
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye’de! Ankara’da kritik randevu
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'de! Ankara'da kritik randevu
Kayıp Narin için mezarlıkta özel arama
Kayıp Narin için mezarlıkta özel arama
CHP’li İBB göz yumdu bakanlık harekete geçti
CHP'li İBB göz yumdu bakanlık harekete geçti
’Yarısı Bizden’ konutları yükseliyor
'Yarısı Bizden' konutları yükseliyor
Fenomenler için hesap vakti!
Fenomenler için hesap vakti!
Vaniköy’deki kaçak villa yıkılıyor!
Vaniköy'deki kaçak villa yıkılıyor!
Daha Fazla Video Göster