AYM'den nafaka kararı! Süresiz nafaka düzenlemesinde yeni dönem başlıyor

Anayasa Mahkemesi, boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkân veren hükmü iptal etti. Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, artık boşanma sonrası süresiz yoksulluk nafakası talep edilemeyecek. Mahkeme, iptal hükmünün Resmî Gazete'de yayımlanmasından 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Bu süre içinde mevcut uygulama devam edecek. A Haber canlı yayınında avukat Murat Emergen, AYM'nin nafaka kararının hukuki sonuçlarını değerlendirdi. AYM'nin nafaka kararıyla ilgili ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Tepeci ve kameraman Niyazi Kurt aktardı.