04 Mayıs 2025, Pazar
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Sırrı Süreyya Önder nasıl biriydi? A Haber'de anlattılar
Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Önder, bugün ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ve AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram A Haber'de Önder'i anlattı.