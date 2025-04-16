16 Nisan 2025, Çarşamba
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Sırrı Süreyya Önder ile Meclis bahçesindeki konuşmasını anlattı! Başkan Erdoğan'ın geleceğini duyunca...
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, aort damarı yırtığı nedeniyle ameliyat olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Meclis bahçesindeki görüşmesini anlattı. İlter, "Terörsüz Türkiye sürecini belki de en çok en içten sahiplenen isimdi." dedi.