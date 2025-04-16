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Sırrı Süreyya Önder ile Meclis bahçesindeki konuşmasını anlattı! Başkan Erdoğan’ın geleceğini duyunca...

Sırrı Süreyya Önder ile Meclis bahçesindeki konuşmasını anlattı! Başkan Erdoğan'ın geleceğini duyunca...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.04.2025 10:52
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, aort damarı yırtığı nedeniyle ameliyat olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Meclis bahçesindeki görüşmesini anlattı. İlter, "Terörsüz Türkiye sürecini belki de en çok en içten sahiplenen isimdi." dedi.
Meclis bahçesindeki görüşmesini anlattı! Geleceğini duyunca... MECLİS BAHÇESİNDEKİ GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI! GELECEĞİNİ DUYUNCA...

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Sırrı Süreyya Önder ile Meclis bahçesindeki konuşmasını anlattı! Başkan Erdoğan’ın geleceğini duyunca...
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