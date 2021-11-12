12 Kasım 2021, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Sırp lider Milorad Dodik A News’e konuştu: Balkanlar’da savaş istemiyoruz
Sırpların bağımsızlık ilan edebileceğini ve bağımsız bir ordu kuracağını söyleyen Bosnalı Sırpların lideri Milorad Dodik, yaptığı açıklamalarla Bosna Hersek'te gerilimi tırmandırmıştı. Başkan Erdoğan ile biraraya gelen Sırp lider A News'e konuştu. Dodik, bölgedeki krizin çözümü için yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Başkan Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. Türkiye'nin hem ekonomide hem de uluslararası siyasi arenada sahip olduğu güce vurgu yaptı.