Sırp lider Milorad Dodik A News’e konuştu: Balkanlar’da savaş istemiyoruz

Sırpların bağımsızlık ilan edebileceğini ve bağımsız bir ordu kuracağını söyleyen Bosnalı Sırpların lideri Milorad Dodik, yaptığı açıklamalarla Bosna Hersek'te gerilimi tırmandırmıştı. Başkan Erdoğan ile biraraya gelen Sırp lider A News'e konuştu. Dodik, bölgedeki krizin çözümü için yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Başkan Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. Türkiye'nin hem ekonomide hem de uluslararası siyasi arenada sahip olduğu güce vurgu yaptı.

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