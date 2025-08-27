Sındırgı beşik gibi sallanıyor! 4,4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de saat 05.46'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 10,12 kilometre derinlikte yaşandığı belirlendi. Sarsıntı sonrası kentte herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

