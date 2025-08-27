27 Ağustos 2025, Çarşamba

Sındırgı beşik gibi sallanıyor! 4,4 büyüklüğünde deprem
Sındırgı beşik gibi sallanıyor! 4,4 büyüklüğünde deprem

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2025 09:31
Balıkesir'de saat 05.46'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 10,12 kilometre derinlikte yaşandığı belirlendi. Sarsıntı sonrası kentte herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.
