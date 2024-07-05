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Sinan Ateş davasında ara karar! 10 sanığa tahliye, 12 sanık tutuklu kalacak

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 05.07.2024 14:35
Son dakika haberi...Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı davada tutuklu 10 sanık tahliye edilirken, dava 19 Temmuz'a ertelendi.
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