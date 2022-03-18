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Simgelerin Köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü’nde Seyit Onbaşı detayı!

A Haber
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Giriş: 18.03.2022 11:54
Ve tarihi gün geldi. 1915 Çanakkale Köprüsü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılacak. Tasarımında yer alan inceliklerle dikkati çeken köprü; renkleri, tarihi zaferlere atfedilen uzunluğu ve figürleriyle, geçmişten izler taşıyor. Tasarımdaki inceliklerden biri de, Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisi detayı. Her biri 75 ton ağırlığında olan top mermisi figürü 4 kulenin tepesinde boğazı selamlayacak.
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