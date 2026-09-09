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"Işıklar içinde uyu" diyorlar: Rahmet dilemek bu kadar zor mu?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

"Işıklar içinde uyu" diyorlar: Rahmet dilemek bu kadar zor mu?

Vefat haberlerinin ardından kullanılan taziye ifadeleri son dönemde tartışma konusu oluyor. Bazı kişiler geleneksel "Allah rahmet eylesin" ifadesini tercih ederken, bazıları ise "ışıklar içinde uyu", "huzur içinde yat" gibi farklı kalıpları kullanıyor. Peki bu dil değişimi ne anlama geliyor? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya, "Allah rahmet eylesin" ifadesinin İslam kültüründeki yerini değerlendirdi.

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