Yunanistan ve İsrail panikte! Doğu Akdeniz’de dengeler değişiyor: Mısır Türkiye’ye mi yaklaşıyor?

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Doğu Akdeniz’de Türkiye karşıtı ittifak arayışında Mısır’ın pozisyonu yeniden gündemde. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması’nda yer almayan Kahire’nin, Yunanistan ziyaretine rağmen sessiz kalması dikkat çekti. Sabah Gazetesi Yazarı Bercan Tutar, Mısır’ın artık bölgedeki yeni jeopolitik dengeleri gördüğünü ve Türkiye’ye yaklaştığını belirtirken, Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay ise Mısır, Türkiye, İran ve Suudi Arabistan’ın bölgenin dört temel gücü olduğuna dikkat çekti.