Batan gemi dalgıçların müdahale edebileceği derinliğe çekilecek mi?
İstanbul Silivri açıklarında batan "Tuğberk İmamoğlu" isimli kargo gemisinde kaybolan 10 mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. Deniz tabanında 720 metre derinlikte tespit edilen enkaza ulaşmak için "kaldırma balonu" yöntemi gündemde. Silivri Kaymakamlığı'ndaki kritik toplantıda yöntemin uygulanabilirliği değerlendirilirken, A Haber muhabiri Erşan Karaca, sahadaki son gelişmeleri ve cuma günü verilmesi beklenen kritik kararı aktardı.