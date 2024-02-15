Silahlı saldırıdan son anda kurtulan AK Partili Aziz Yeniay: Bu saldırı net bir terör saldırısıdır

Küçükçekmece'de silahlı saldırıdan son anda kurtulan AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı adayı Aziz Yeniay açıklamalarda bulundu. Yeniay saldırının net olarak bir terör saldırısı olduğunun altını çizerken "Tam dışarı çıkarken bir arkadaşımız bir şey sorabilir miyim dedi. O soru sorulmasaydı biz de dışarıda olacak. O esnada otomatik silahlarla taramaya başladılar." ifadelerini kullandı..

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