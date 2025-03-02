Silahlara veda | ANALİZ

Teröristbaşı Öcalan'ın ''PKK'nın silah bırakması ve örgütün kendini feshetmesi çağrısı önemli bir adımdı. Türkiye'nin terörle mücadele kararlılığı ve koşullar göz önüne alındığında terör örgütünün başka da seçeneği yoktu. Terör sadece Türkiye'nin sorunu değildi insanlığın ortak düşmanıydı. Tarih boyunca birçok terör örgütü ya devletlerle anlaşma yoluyla ya da iç dinamiklerin değişmesi sonucu silahlı bıraktı. A Haber Araştırma Planlama Servisimiz dünyada silah bırakan terör örgütlerini ve süreçlerin nasıl geliştiğini anlatan mini bir belgesel hazırladı...

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