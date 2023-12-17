17 Aralık 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Silah kaçakçılarına yönelik 72 ilde ‘Mercek-8’ operasyonu: 1558 kişi gözaltına alındı

Silah kaçakçılarına yönelik 72 ilde ‘Mercek-8’ operasyonu: 1558 kişi gözaltına alındı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.12.2023 09:03
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 3 günde 72 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen ‘Mercek-8’ operasyonlarında bin 335 silahın ele geçirildiğini, bin 558 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Silah kaçakçılarına ‘Mercek-8’ operasyonu
Silah kaçakçılarına ‘Mercek-8’ operasyonu
İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buldu!
"İlim Yayma Ödülleri" sahiplerini buldu!
Beşiktaş Etiler’de korkutan anlar!
Beşiktaş Etiler’de korkutan anlar!
Üç aşıyı Türkiye’de üreteceğiz
Üç aşıyı Türkiye'de üreteceğiz
CHP’de ortalık karıştı!
CHP’de ortalık karıştı!
İlim Yayma Ödülleri Töreni! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
İlim Yayma Ödülleri Töreni! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Deprem bölgesinde sağlık çalışmaları!
Deprem bölgesinde sağlık çalışmaları!
Mevlana’nın 750. Vuslat Yıldönümü!
Mevlana'nın 750. Vuslat Yıldönümü!
Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı!
Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı!
İYİ Parti’de istifa depremi!
İYİ Parti’de istifa depremi!
Batı Karadeniz’de fırtına uyarısı!
Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı!
Kimse aklımızla alay etmesin
"Kimse aklımızla alay etmesin"
Daha Fazla Video Göster