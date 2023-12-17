Silah kaçakçılarına yönelik 72 ilde ‘Mercek-8’ operasyonu: 1558 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 3 günde 72 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen ‘Mercek-8’ operasyonlarında bin 335 silahın ele geçirildiğini, bin 558 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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