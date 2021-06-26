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Silah arkadaşları için bacağını feda eden Gazi Uzman Çavuş Yusuf Yayla’dan A Haber’e flaş açıklamalar: “Devletimizin büyüklüğünü gördüm! Terör bitecek”

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 26.06.2021 23:34
Güncelleme:27.06.2021 00:09
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kuzey Irak’ta Pençe Yıldırım Harekatı'nı tüm hızıyla sürdürüyor. Operasyonda, Kuzey Irak’ta teröristlerin droneli saldırısında atılan bombayı fark ederek diğer silah arkadaşları zarar görmesin diye bacaklarının arasında sıkıştırarak patlatan ve vatan için bir ayağını feda ederek gazi olan 10. Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli Piyade Uzman Çavuş Yusuf Yayla A Haber’e flaş açıklamalarda bulundu. Gazi Yayla, "Devletimizin büyüklüğünü ben bu son zamanlarda daha çok anlamaya başladım. Bölgede çok büyük bir operasyon yapılıyor ve teröre çok büyük bir darbe vuruldu. 30-40 yıldır devam eden bir terör var ama artık terörün biteceğine inanıyorum." dedi. Öte yandan Yayla, “Tek temennim...” dedi ve isteğini açıkladı. Peki, o gece Yusuf Yayla neler yaşadı? İşte o açıklamalar...

TSK tarafından Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe Yıldırım Harekatı devam ediyor.

Operasyonda, Kuzey Irak'ta teröristlerin droneli saldırısında atılan bombayı fark ederek diğer silah arkadaşları zarar görmesin diye bacaklarının arasında sıkıştırarak patlatan ve vatan için bir ayağını feda ederek gazi olan 10. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Yusuf Yayla, A Haber'e yayınlanan Arka Plan programında olay anını anlattı ve önemli mesajlar verdi.

Gazi Yusuf Yayla'nın A Haber'e özel açıklamaları şöyle;

O GECE NELER YAŞANDI?

21 Haziran gecesi saat 20:45 civarıydı. Bölgeye droneler ile saldırı yapıldı. O sırada bölgeye dronlar ile el bombası atıldı. Yanımda daha mesleğe yeni başlayan 2 arkadaşım vardı. Olay esnasında bombanın atıldığını gördüm ve bomba kucağıma düştü. Yapacağım tek şey o bombayı infilak ettirmekti ama zamanım yoktu. Bunun için de bomba ayaklarımın arasında patladı. Vatan sağ olsun dizimizi kaybettik. Vatana dizimizi değil, bacağımızı değil, canımızı da veririz. Canımız feda olsun.

OLAY ANINDA NELER DÜŞÜNDÜ?

Silah arkadaşlığı gerçekten anlatılmaz. Kardeşten de ötedir bu. Duygu tarifsizdir. Çünkü o insanlarla aynı yerde yatıyorsun, kalkıyorsun aynı tabaktan yemek yiyorsun bu anlatılmaz. Çünkü orada biz birbirimizi birbirimize emanet ediyoruz. Canlarımız birbirimize emanet. Aynı şekilde bu benim başıma değil de yanımdaki arkadaşımın başına gelseydi onunda aynısını yapacağından emindim.

BOMBA NASIL PATLADI?

O bölgede bacağımı koyduğum yerde bir mayın daha varmış onun patlamasıyla ayağımı diz kapağından kopardı. Benim bacağımı kaybedip kaybetmemem önemli değil. Orada önemli olan kimseye bir şey olmasın. Bizim önceliğimiz yaşamaktan çok öldürmek. Daha fazla bu konuyu hatırlamak istemiyorum. Psikolojim daha yeni yeni düzelmeye başladı. Bu konuda anlayış gösterirseniz sevinirim.

"DEVLETİMİZİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖRDÜM! TERÖR BİTECEK"

Devletimizin büyüklüğünü ben bu son zamanlarda daha çok anlamaya başladım. Bölgede çok büyük bir operasyon yapılıyor ve teröre çok büyük bir darbe vuruldu. 30-40 yıldır devam eden bir terör var ama artık terörün biteceğine inanıyorum.

"BABAMIN TEK SÖZÜ…"

Babam da emekli uzman jandarma... Babam ilk görüştüğümüzde dediği tek kelime 'seninle gurur duyuyorum' sözü oldu.



TÜRK HALKINA ÖNEMLİ MESAJ VE SAVUNMAYA ÖVGÜ

Türk halkı rahat olsun. Bu askerimiz, polisimiz, bu iman gücü bizde oldukça bu bayrak inmeyecek, bu ülkede ezan dinmeyecek. Gerçekten Türkiye'nin son zamanlarda teknoloji olarak büyümesinden bu katkıyı en çok da askerimiz gördü. Yani bölgede SİHA'larımız, tanklarımız, silahlarımız olsun bizi arazide öne çıkarması bizim için çok iyi oldu. Bunun için çalışan Milli Savunma Bakanlığımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim.

"TEK TEMENNİM VE SON SÖZÜM…"

Şu an görevi başında olan silah arkadaşlarıma emniyet güçlerimizin Allah yardımcıları olsun. Hiç kimsenin burnu kanamasın, kimsenin evladına zarar gelmesin. Tek temennim terör Türkiye'de bitsin artık.





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