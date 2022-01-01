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SİHA'lar terörle mücadelede nasıl fark yarattı? CHP bu toplumun ve İslam’ın değerlerini neden hedef alıyor?

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Giriş: 01.01.2022 12:43
Türkiye terörle mücadelede SİHA’ların öncülüğünde yeni bir döneme girdi. Terör elebaşları etkisiz hale getirilirken terör inleri yerle bir edildi. SİHA’ların büyük farkı dünya basınında yer aldı. Son olarak ABD’li muhabirin röportaj için gittiği Irak’ın kuzeyinde teröristlerin inlerinden kafasını çıkaramadıkları ortaya çıktı. Öte yandan CHP'den zaman zaman Kur’an ve İslam hakkında tepki çeken açıklamalar geldi. Bülent Kuşoğlu ve Özgür Özel'in sözleri büyük tepki çekti. Peki Türk SİHA'ları terörle mücadelede bir devrim mi? Peki CHP yönetimindeki İslam hazımsızlığı neden? Gündemin öne çıkan başlıklarını Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ve gazeteci Hakkı Öcal değerlendirdi.
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