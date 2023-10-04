Sıfır Atık projesinin ünü ülke sınırlarını aştı! Emine Erdoğan’ın projesi Dünyaya örnek oldu

Sıfır Atık projesinin ünü Türkiye sınırlarını aştı. Artık dünyaya mal oldu. Üstelik bu süreçte Birleşmiş Milletler tarafından da bir isim küresel lider olarak seçildi o da Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan. Sıfır Atık projesi ile özdeşleşen Emine Erdoğan bu süreçte bir çok ödüle layık görüldü. 2017 yılında başlatılan proje dallandıkça kök saldı. İşte projenin dünü ve bugünü…

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