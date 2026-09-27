Sıfır Atık 9 yaşında! 0'dan COP31'e uzanan yolculuk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 27 Eylül 2017'de başlayan Sıfır Atık Hareketi, 9. yılına girdi. Bu yılın teması, Türkiye'nin Antalya'da ev sahipliği yapacağı COP31 nedeniyle "0'dan COP31'e Dünya için Hep Birlikte" olarak belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 9 yıl önce atılan adımın bugün küresel iklim gündeminde yer aldığını belirterek, sıfır atık anlayışının COP31 kapsamında iklim mücadelesine taşınacağını ifade etti.