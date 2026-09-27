Emine Erdoğan'ın "Sıfır Atık Projesi" ülke sınırlarını aştı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, Türkiye sınırlarını aşarak uluslararası bir harekete dönüştü. Projenin girişimleriyle 30 Mart, Birleşmiş Milletler kararıyla Dünya Sıfır Atık Günü ilan edildi. Emine Erdoğan ise sıfır atık alanındaki çalışmalarıyla uluslararası platformlarda çeşitli ödüllere layık görüldü. A Haber Özel Dosya kapsamında projenin 2017'den bugüne uzanan yolculuğunu mercek altına aldı.