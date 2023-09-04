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Siber dolandırıcılara rağmen! 5 milyar liralık vurgun yapan çete çökertildi

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Giriş: 04.09.2023 08:42
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 6 ay süren çalışmanın sonunda, “Yüksek Kâr" vaadiyle 5 milyar liralık vurgun yapan 4 kişilik şebekeyi çökertti.
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