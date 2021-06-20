Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesi için süreç başlatıldı

Son dakika haberi... Türkiye ve ABD tarafından kırmızı bültenle aranan SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya polisi tarafından saat 15.30 sularında tutuklanmıştı.Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Sezgin Baran Korkmaz’ın gözaltına alınması ile ilgili bugün yaptığı açıklamada “İade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız” dedi.