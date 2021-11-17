Sezai Karakoç son yolculuğuna 18 Kasım Çarşamba günü uğurlanacak

88 yaşında hayata veda eden şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un cenaze programı belli oldu. Monna Rosa ve Sürgün Ülkesinden Başkentler Başkentine şiirlerini Türk edebiyatına kazandıran diriliş şairi 18 Kasım Çarşamba günü Şehzadebaşı Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

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