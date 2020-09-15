Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de Oruş Reis ile yaptığı sismik araştırmalar Yunanistan ve pek çok ülkeyi panikletti. Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’ın “Sevilla Haritası”ndan vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Sevilla Haritası nedir? Yunanistan bu harita ile neyi amaçlıyor? Tüm bu soruların cevabını A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu verdi. İşte tüm detaylar...

İşte, Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne hapsetmeyi amaçlayan Sevilla Haritası gerçeği

İspanya'nın Sevilla Üniversitesi beşeri coğrafya bölümünde denizcilik coğrafyası alanında uzman Prof. Juan Luis Suarez de Vivero tarafından hazırlandığı için kısaca üniversitenin adıyla anılan bir harita.

"AB'NİN RESMİ SINIRLARI OLARAK KABUL EDEN…"

Harita, Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de kıta sahanlığı olarak hak iddia ettiği alan ile Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (KRY) 2004 yılında ilan ettiği 'münhasır ekonomik bölge'nin sınırlarını AB'nin resmi sınırları olarak kabul eden bir varsayım üzerinden hazırlanmış.

"TÜRKİYE'YE ÇIKIŞ İMKÂNI TANIMIYOR"

Böyle olunca, Meis Adası'ndan başlayan Yunan kıta sahanlığı güneye doğru Akdeniz'in ortasına kadar iniyor ve Türkiye'ye Antalya körfezi dışında Akdeniz'e bir çıkış imkânı tanımıyor. Keza, harita Türkiye'nin Ege'deki kıta sahanlığını 6 millik karasularıyla sınırlıyor, kalan bölgeyi büyük ölçüde Yunanistan'a bırakıyor.