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Sevilla Haritası nedir? Yunanistan bu harita ile neyi amaçlıyor?

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Giriş: 15.09.2020 16:38
Güncelleme:15.09.2020 16:39
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de Oruş Reis ile yaptığı sismik araştırmalar Yunanistan ve pek çok ülkeyi panikletti. Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’ın “Sevilla Haritası”ndan vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Sevilla Haritası nedir? Yunanistan bu harita ile neyi amaçlıyor? Tüm bu soruların cevabını A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu verdi. İşte tüm detaylar...

Haktan Uysal A Haber canlı yayınında Sevilla haritasının amacını anlattı HAKTAN UYSAL A HABER CANLI YAYININDA SEVİLLA HARİTASININ AMACINI ANLATTI

İşte, Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne hapsetmeyi amaçlayan Sevilla Haritası gerçeği

İspanya'nın Sevilla Üniversitesi beşeri coğrafya bölümünde denizcilik coğrafyası alanında uzman Prof. Juan Luis Suarez de Vivero tarafından hazırlandığı için kısaca üniversitenin adıyla anılan bir harita.

"AB'NİN RESMİ SINIRLARI OLARAK KABUL EDEN…"

Harita, Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de kıta sahanlığı olarak hak iddia ettiği alan ile Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (KRY) 2004 yılında ilan ettiği 'münhasır ekonomik bölge'nin sınırlarını AB'nin resmi sınırları olarak kabul eden bir varsayım üzerinden hazırlanmış.

"TÜRKİYE'YE ÇIKIŞ İMKÂNI TANIMIYOR"

Böyle olunca, Meis Adası'ndan başlayan Yunan kıta sahanlığı güneye doğru Akdeniz'in ortasına kadar iniyor ve Türkiye'ye Antalya körfezi dışında Akdeniz'e bir çıkış imkânı tanımıyor. Keza, harita Türkiye'nin Ege'deki kıta sahanlığını 6 millik karasularıyla sınırlıyor, kalan bölgeyi büyük ölçüde Yunanistan'a bırakıyor.

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlundan Akdeniz açıklaması SON DAKİKA: DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN AKDENİZ AÇIKLAMASI
Son dakika: NATO Doğu Akdeniz için devrede! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Yunanistana sert tepki! SON DAKİKA: NATO DOĞU AKDENİZ İÇİN DEVREDE! DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kaybeden Yunanistan olur DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: KAYBEDEN YUNANİSTAN OLUR

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