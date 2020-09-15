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Haktan Uysal A Haber canlı yayınında Sevilla haritasının amacını anlattı

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Giriş: 15.09.2020 01:23
Güncelleme:15.09.2020 01:23
Memleket Meselesi programında Sevilla haritasının amacını anlatan Haktan Uysal, "Tamamen Yunanistan'ın tezleriyle hazırlanmış bir harita" ifadelerine yer verdi.

Memleket Meselesi programının suncusu Haktan Uysal, Sevilla haritasının amacına dair gerçekleri gözler önüne serdi.

"YUNANİSTAN'IN TEZLERİYLE HAZIRLANDI"

Sevilla Üniversitesi'nde çizilen haritayı değerlendiren Aktan, "Türkiye'nin gündemindeki bir önemli konu da Sevilla haritası. Türkiye, Paris sözleşmesinde taraf değildi. Sevilla haritası diye gösterilen haritasında da taraf değil." dedi.

Haktan Uysal, "Tamamen Yunanistan'ın tezleriyle hazırlanmış bir harita" ifadelerine yer verdi.

A Haber canlı yayınında Sevilla haritasının amacını anlattı
A Haber canlı yayınında Sevilla haritasının amacını anlattı
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