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Sendikalardan CHP’li Mansur Yavaş’a tepkisi! “Tasarruf değil tasfiye”

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Giriş: 28.08.2021 10:27
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir televizyon programında, hiçbir işçiyi işten çıkarmadığını söylemişti. Yavaş'ın bu açıklamalarına cevap, çıkarılan işçilerin sendikalarından geldi. Sendikalar, Yavaş'ın 500 işçi çıkardığını ancak 6 bin 500 yeni işçi aldığını açıkladı. Ayrıca mevcut işçilerin de yöneticilerin istedikleri sendikaya zorla üye yaptırıldığı iddia edildi.
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