28 Ağustos 2021, Cumartesi
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Sendikalardan CHP’li Mansur Yavaş’a tepkisi! “Tasarruf değil tasfiye”
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir televizyon programında, hiçbir işçiyi işten çıkarmadığını söylemişti. Yavaş'ın bu açıklamalarına cevap, çıkarılan işçilerin sendikalarından geldi. Sendikalar, Yavaş'ın 500 işçi çıkardığını ancak 6 bin 500 yeni işçi aldığını açıkladı. Ayrıca mevcut işçilerin de yöneticilerin istedikleri sendikaya zorla üye yaptırıldığı iddia edildi.