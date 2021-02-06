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Selde zarara uğrayan İzmirli esnaftan Kılıçdaroğlu'na tepki

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Giriş: 06.02.2021 16:35
Güncelleme:06.02.2021 16:37
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2-3 Şubat'taki kuvvetli yağışla oluşan selde dükkanları zarar gören esnafı ziyaret etti. Sel sonrası büyük zarar gören esnafın '30 yıllık emeğim gitti' diyerek Kılıçdaroğluna tepki gösterdi. CHP liderinin esnafa yanıtı ise 'Çok karamsar olmayın' oldu. İşte o diyaloglar...
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