Selde zarara uğrayan İzmirli esnaftan Kılıçdaroğlu'na tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2-3 Şubat'taki kuvvetli yağışla oluşan selde dükkanları zarar gören esnafı ziyaret etti. Sel sonrası büyük zarar gören esnafın '30 yıllık emeğim gitti' diyerek Kılıçdaroğluna tepki gösterdi. CHP liderinin esnafa yanıtı ise 'Çok karamsar olmayın' oldu. İşte o diyaloglar...