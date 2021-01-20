Selçuk Özdağ'a saldıran Abdurrahman Gülseren: Erdoğan'ı indireceğiz

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a evinin önünde düzenlenen silahlı ve sopalı saldırının görüntüleri gündem olmuştu. Şimdi ise o 5 saldırganlardan biri olan Abdurrahman Gülseren'in eski tarihli bir videosu ortaya çıktı. Gülseren videoda "1. Abdülhamit'i de 2. Abdülhamit'i de biz indirdik, 3. Abdülhamit Erdoğan. Onu da indireceğiz" diyor. Saldırganın ülkücü olduğu iddiaları ise MHP tarafından yalanlanmıştı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a evinin önünde düzenlenen silahlı ve sopalı saldırının görüntüleri gündem olmuştu. Şimdi ise o 5 saldırganlardan biri olan Abdurrahman Gülseren'in eski tarihli bir videosu ortaya çıktı. Gülseren videoda "1. Abdülhamit'i de 2. Abdülhamit'i de biz indirdik, 3. Abdülhamit Erdoğan. Onu da indireceğiz" diyor. Saldırganın ülkücü olduğu iddiaları ise MHP tarafından yalanlanmıştı.

SKANDAL İFADELER

Videoda İttihat Terakki'yi anlatan Gülseren, Erdoğan'ı Abdülhamit'e benzetiyor ve indireceğiz mesajı veriyor. Gülseren söz konusu videoda, "Valla Erdoğan Abdülhamit söyliyim. Erdoğan günümüzün 3. Abdülhamiti, 2. Abdülhamiti biz indirdik. 3'üncüsünü de biz indireceğiz tabi." ifadelerini kullanıyor.

Selçuk Özdağ da katıldığı bir televizyon programında bu ifadeleri hatırlattı: Bugün tutuklanan kişinin videosu var elimizde. Bu videoda diyor ki 2. Abdülhamit'i de biz indirdik. 3. Abdülhamiti yani Recep Tayyip Erdoğan'ı da biz indireceğiz diyor.

Saldırıyla ilgili tutuklanan 2 kişiden biri olan Abdurrahman Gülseren'in emniyetteki işlemleri sürüyor.