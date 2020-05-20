20 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Selçuk Bayraktar'dan Akıncı TİHA paylaşımı: Yeniden doğuşun hikayesi geliyor | VİDEO

Selçuk Bayraktar'dan Akıncı TİHA paylaşımı: Yeniden doğuşun hikayesi geliyor | VİDEO

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.05.2020 16:26
Güncelleme:20.05.2020 16:34
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı Twitter’dan Akıncı TİHA ile ilgili bir belgeselin kısa sürede yayınlanacağını açıkladı. Bayraktar, belgesele dair kısa bir fragmanı da hesabından yayınladı.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Bay-Kar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Bayraktar, Akıncı TİHA ile ilgili bir belgeselin kısa sürede yayınlanacağını duyurdu.

BAYRAKTAR'DAN FRAGMANLI PAYLAŞIM

Dünyanın en iyi İHA ve SİHA'larının üretilmesinin baş mimarı Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA ile ilgili bir fragman yayınladı. Kısa sürede bir belgeselin geleceğini duyuran Bayraktar'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

AKINCI Belgeseli... Çok yakında...

Bayraktar'ın kısa fragmanlı paylaşımı binlerce paylaşım ve beğeni aldı.

AKINCI'NIN GENEL ÖZELLİKLERİ

Bayraktar TB2'den daha uzun ve geniş olan Akıncı İHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olacak ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilecektir. Akıncı ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde, daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında olacak, kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunacaktır.

Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen Akıncı savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra edecektir. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacaktır. Şavaş uçaklarının yükünü azaltacak olan Akıncı ile havadan bombardıman da icra edilebilecektir. Ülkemizde milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılacak Akıncı İHA, hava-hava görevlerinde de kullanılabilecektir.

Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik sistemi haline gelmesi için çalışılan Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Sistemi, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılacaktır.

Yeniden doğuşun hikayesi geliyor
"Yeniden doğuşun hikayesi geliyor"
Bakan Akar: Dengeler değişti
Bakan Akar: Dengeler değişti
“Milyonluk kaçak villa” tartışması
“Milyonluk kaçak villa” tartışması
Başkan Erdoğan: Bu söz rehberiniz olmalıdır
Başkan Erdoğan: Bu söz rehberiniz olmalıdır
Kılıçdaroğlu'nun büyük çelişkisi! Altına 2 milyonluk araç çekti
Kılıçdaroğlu'nun büyük çelişkisi! Altına 2 milyonluk araç çekti
Başkan Erdoğan'dan Menderes mesajı
Başkan Erdoğan'dan "Menderes" mesajı
Başkan Erdoğan'dan Adalet Bakanı Gül'e uyarı
Başkan Erdoğan'dan Adalet Bakanı Gül'e uyarı
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yarın açılıyor!
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yarın açılıyor!
Siyasette yerel- merkezi hükümet tartışması
Siyasette yerel- merkezi hükümet tartışması
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak
Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı
Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı
19 Mayıs'ı unutan CHP'liler Kılıçdaroğlu'nu ayakta bekletti
19 Mayıs'ı unutan CHP'liler Kılıçdaroğlu'nu ayakta bekletti
Daha Fazla Video Göster