18 Ocak 2022, Salı
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Selçuk Bayraktar'dan ABD'li profesör Max Tegmark'a tarihi yanıt! "Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır"
Massachusetts Institute of Technology'de görev yapan fizik profesörü İsveç kökenli ABD'li Max Tegmark, BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı skandal sözlerle hedef aldı. Bayraktar'ın başarısını perdelemeye çalışan Tegmark, "Selçuk Bayraktar'a burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum." cümlelerini sarf etti. Bayraktar ise bu sözlere tarihi bir yanıt vererek "Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır. Biz topraklarımızı geri aldık Bundan da ancak gurur duyarız!" cümlelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.