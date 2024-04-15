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Selçuk Bayraktar ve Korgeneral Metin Tokel’den Hakkari’ye ziyaret

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.04.2024 13:00
2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Hakkari'ye gitti. Sınıra bayram ziyaretinde bulunan heyet, üs bölgelerinde görüşmeler yaptı.
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