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06.12.2019

Selçuk Bayraktar paylaştı: İlk kez gökyüzüyle buluştu

Baykar’ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından AKINCI TİHA'nın ilk uçuş görüntüsünü paylaştı. Bayraktar, "TİHA - Tutku, İnanç, Hayal, Azim..." ifadelerini kullandı.

Baykar'ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın sosyal medyada paylaştığı mesaj şu şekilde:

TİHA - Tutku, İnanç, Hayal, Azim...

Bayraktar AKINCI TİHA sizlerin dualarıyla bugün ilk kez gökyüzüyle buluştu.

Destek veren ve bizlerden duasını esirgemeyen Milletimize teşekkürlerimizi sunarız.

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