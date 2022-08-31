Selçuk Bayraktar muhalefetin 'engelleme' operasyonlarına tepki: Küçücük bir takoz projeleri ciddi akamete uğratır

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, katıldığı canlı yayında, muhalefet tarafından kendilerine uygulanan 'engelleme' operasyonlarına değindi. Herhangi bir gevşeme olması durumunda projelerin ciddi akamete uğrama riski olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Farklı farklı siyasi ajandalarla yapılmış eylemlerin her biri bu projeleri yok etmeye yeter." diye konuştu. Bir takoz koyulması durumunda milyonlarca yazılımdan oluşan SİHA'ların 1 cm bile hareket edemeyeceğinin altını çizden Bayraktar, "Takoz koyarsanız önüne, 'hiçbir işe yaramıyor dersiniz' aynı Devrim otomobilinde olduğu gibi. Geçmişte bunları defaatle yaşadık. Bugün de bu taşların döşendiğini görüyoruz." dedi.