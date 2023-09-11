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Şehit öğretmenlerimiz anısına! Korkakların pususunda şehit olan kahramanlar

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Giriş: 11.09.2023 15:41
Güncelleme:11.09.2023 15:41
İlk zilin çalmasıyla Türkiye genelinde 20 milyonu aşkın öğrenci öğretmenleriyle birlikte bugün ders başı yaptı. Sınıflarındaki yerlerini alan öğrenciler artık öğretmenlerine, kendilerini geleceğe hazırlayacak olan eğitim neferlerine emanet. Ancak bu toprakların bugününü ve yarınını kirli emelleriyle baltalamak isteyen terör örgütü PKK, öğretmenlerimizi hedef aldı. Geleceğimizi hazırlayan öncü isimler saldırılarla teröre kurban gitti. Şehit öğretmenlerimizi anlatan analiz haberimiz…

Gözlerinde umut yüreklerinde vatan aşkı dillerinde millet sevdası... Onlar öğretmenlerimizdi. Tek gayeleri kendilerine emanet edilen minik bedenleri vatan millet bilinciyle yetiştirmek olan. Elleri öpülecek öğretmenlerimizdi ama olmadı. Kiminin en çocukluk hayaliydi kara tahtanın başına geçmek kiminin bilinçlendikçe aldığı bir karar. Nice çocuğu vatan sevgisiyle yetiştirdi onlar. Cesur yürekleri korkak hainlerin pusularında şehit düşene kadar. Ahmet, Selim, Sait, Neşe, Aybüke, Necmettin… İsimleri ile doğdular, isimleri ile yaşadılar isimleri ile öğrettiler ve şimdi yüreklerde kahramanlar.

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