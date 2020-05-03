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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Fidan son yolculuğuna uğurlandı | Video

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03.05.2020
Bitlis'in Sehi bölgesi yakınlarında İl Jandarma Komutanlığınca devam edilen "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu"nda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Fidan'ın cenazesi, memleketi Aksaray'da toprağa verildi. Şehit Fidan'ın cenazesi, Nevşehir Kapadokya Havalimanı'ndan alınarak, kara yoluyla Aksaray'a getirildi. Şehidin cenazesi, buradan Paşacık Mahallesindeki annesinin evine götürüldü.

Helallik alınan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Somuncu Baba Camisine getirildi.

Burada düzenlenen törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, şehidin yakınlarına başsağlığı diledi. Törende, şehidin annesi Elmas, eşi Derya, kardeşi Ali ve çocukları Emre (7) ile Dilara Fidan (13) da hazır bulundu.

Bakan Soylu, babası Vedat Fidan'ın geçen yıl vefat ettiği belirtilen şehit Fidan'ın oğlu minik Emre ile tören öncesinde bir süre sohbet etti.

İl Müftüsü Cemalettin Bal'ın cenaze namazını kıldırdığı şehit Fidan'ın naaşı, Aksaray Şehitliği'nde toprağa verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve eldiven dağıtılan, sosyal mesafe kuralına uyulması sağlanan törene, Bakan Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Çetin'in yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Aksaray Valisi Ali Mantı, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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