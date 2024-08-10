10 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Şehit İsmail Haniye’nin oğlu Abdulsalam Haniye A Haber’e konuştu: Şehit olmadan 2 saat önce görüştük

Şehit İsmail Haniye’nin oğlu Abdulsalam Haniye A Haber’e konuştu: Şehit olmadan 2 saat önce görüştük

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Aslı Bilger Kutludağ
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.08.2024 09:11
İsrail'in düzenlediği suikast sonucu şehit olan Hamas lideri İsmail Haniye'nin oğlu Abdulsalam Haniye, A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Abdulsalam Haniye babası ile şehit olmadan 2 saat önce telefonda konuştuğunu söyledi, "O'nun bize vasiyeti Filistin davasıydı" dedi. Abdulsalam Haniye, babasının hayali olan şehitliğe kavuştuğunu dile getirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şehit İsmail Haniye’nin oğlu A Haber’e konuştu!
Şehit İsmail Haniye’nin oğlu A Haber’e konuştu!
Sabah namazında katliam!
Sabah namazında katliam!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Instagram ne zaman açılacak? A Haber’de cevapladı
Instagram ne zaman açılacak? A Haber'de cevapladı
Otobüsün çarptığı bina yıkılacak!
Otobüsün çarptığı bina yıkılacak!
Hizbullah tek başına mı harekete geçecek?
Hizbullah tek başına mı harekete geçecek?
9 kişiye mezar olan otobüs kaldırıldı
9 kişiye mezar olan otobüs kaldırıldı
12 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildi!
12 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildi!
İlk ve ortaokullarda yeni dönem
İlk ve ortaokullarda yeni dönem
Instagram yeniden açılacak mı?
Instagram yeniden açılacak mı?
A Haber Kudüs’te! Mescid-i Aksa’da neler oluyor?
A Haber Kudüs’te! Mescid-i Aksa’da neler oluyor?
Tüm dünya soykırım davasına katılmalı
"Tüm dünya soykırım davasına katılmalı"
Daha Fazla Video Göster