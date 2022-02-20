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Şehit Fırat Çakıroğlu ölümünün 7. yılında mezarı başında anıldı

İHA
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Giriş: 20.02.2022 18:01
7 yıl önce Ege Üniversitesi'nde teröristlerin saldırısında şehit olan Fırat Yılmaz Çakıroğlu için İzmir'deki mezarı başında anma töreni düzenlendi. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu kabri başında anıldı.
Şehit Fırat Çakıroğlu mezarı başında anıldı
Şehit Fırat Çakıroğlu mezarı başında anıldı
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