20 Şubat 2022, Pazar
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Şehit Fırat Çakıroğlu ölümünün 7. yılında mezarı başında anıldı
7 yıl önce Ege Üniversitesi'nde teröristlerin saldırısında şehit olan Fırat Yılmaz Çakıroğlu için İzmir'deki mezarı başında anma töreni düzenlendi. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu kabri başında anıldı.