CHP'de şimdi de "Yürüyüş" ayrılığı! Özgür Özel yeni parti yolunda

CHP’de uzun süredir tartışma konusu olan grup toplantısı krizi bugün yeni bir boyut kazanıyor. Özgür Özel yaptığı açıklamada kurultay çağrısını yinelerken, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi Antalya ve Kayseri il başkanlarını görevden aldı. Öte yandan Parti Sözcüsü Sarı yaptığı açıklamada olağan kurultay sürecinin başlayacağı tarihi duyurdu. Bu gelişmeler yaşanırken A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş parti içindeki son durumu aktardı. Yeşiltaş, Özel'in "Yürüyüş" adında yeni bir parti kuracağı iddialarını vurgularken İmamoğlu'nun bu partide yer alıp almayacağının henüz netleşmediğini ifade etti.