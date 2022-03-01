01 Mart 2022, Salı
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Şehir savaşında kim kazanır? 3. Dünya Savaşı çıkar mı? NATO mu Rusya mı?
62 kilometrelik Rus konvoyu Kiev’e doğru ilerliyor. Harkov’da ise şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Ukrayna ordusu ise karşı koymaya çalışıyor. Bölgede sivil kayıpları da artış gösteriyor. Müzakere masası ise ilk görüşmede sonuçsuz kaldı. Peki bu savaş nasıl bitecek? Rusya nerede duracak? Rusya’nın Ukrayna saldırıları dünyayı yeniden şekillendirir mi? Rusya Ukrayna’ya saldırıyor, NATO karşılık verirse ne olur? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdullah Ağar değerlendirdi.